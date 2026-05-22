In un contesto politico segnato da tensioni interne, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e membro del partito, si trova sempre più isolata all’interno del suo stesso gruppo. La situazione sembra essere arrivata a un punto in cui le divergenze non riguardano soltanto le scelte politiche, ma coinvolgono anche il rapporto personale e la presenza all’interno dell’organizzazione. Nei giorni recenti si è parlato di un possibile addio da parte della politica, con il suo percorso che si fa sempre più incerto.

Roma, 22 maggio 2026 – Non è più soltanto una questione di linea politica. Attorno a Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, si è sedimentato qualcosa di più profondo: un clima di isolamento, delegittimazione e progressivo svuotamento politico e umano. E così, secondo indiscrezioni, l’europarlamentare sta valutando seriamente l’ipotesi di lasciare il Pd. La sua possibile e dolorosa scelta non nasce da un malumore episodico né da una normale divergenza. Nasce, invece, da una sequenza di fatti che, messi in fila, raccontano una frattura ormai difficile da ricomporre: la scorta, le minacce, gli attacchi esterni, la gogna interna, il silenzio pubblico di tutto il vertice del partito nei passaggi più duri, l’oscuramento mediatico e infine la partita europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I tormenti in casa Pd. Picierno isolata dal partito. È a un passo dall’addio

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