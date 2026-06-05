Una nuova pavimentazione per l’area piscina utilizza materiali che vanno dalla pietra locale al legno regionale e alla terracotta. La progettazione dello spazio circostante coinvolge la selezione di diversi materiali, senza limitarsi a considerazioni estetiche o tecniche. La scelta si basa su compatibilità, resistenza e integrazione con l’ambiente circostante. Sono stati utilizzati materiali naturali e tradizionali, senza l’impiego di finiture o trattamenti speciali.

Progettare lo spazio che circonda una piscina richiede una riflessione profonda che supera la pura scelta tecnica o l’estetica fine a se stessa. Oggi, il concetto di lusso si è evoluto, legandosi indissolubilmente al rispetto e alla valorizzazione del paesaggio circostante. La nuova frontiera dell’architettura da esterni abbraccia la filosofia dell’ hyper-local: un ritorno consapevole alla vicinanza regionale, dove i materiali scelti per rivestire il solarium non viaggiano per migliaia di chilometri, ma provengono direttamente dalle cave, dalle foreste e dalle fornaci del territorio circostante. Pietre locali, la forza identitaria del paesaggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pavimentazioni per l’area piscina dalla pietra locale al legno regionale fino alla terracotta

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