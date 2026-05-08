La rinascita del centro ’Trabattoni’ Dalla piscina all’area tennis e padel | Sarà un impianto all’avanguardia

Il centro natatorio Umberto Trabattoni di Seregno sta subendo una riqualificazione che prevede la trasformazione degli spazi. La piscina verrà integrata con nuove aree dedicate al tennis e al padel, con l’obiettivo di creare un impianto moderno e funzionale. L’intervento coinvolge lavori di ristrutturazione e ampliamento, con l’intento di migliorare la dotazione complessiva e offrire servizi aggiornati ai fruitori.

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Il centro natatorio Umberto Trabattoni di Seregno si prepara a cambiare volto. L’amministrazione e Sport Plus hanno annunciato l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’impianto di via Colombo, un intervento atteso da anni e inserito nel project financing che ha visto InSport – oggi Sport Plus, dopo un’operazione societaria interna al gruppo – aggiudicarsi la gestione e l’esecuzione delle opere. Il cantiere durerà 14 mesi e interesserà sia la parte natatoria sia l’area dedicata a tennis e padel, con l’obiettivo di restituire alla città un polo sportivo moderno. La piscina comunale sarà oggetto di un profondo rinnovamento: verranno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rinascita del centro ’Trabattoni’. Dalla piscina all’area tennis e padel: "Sarà un impianto all’avanguardia" Notizie correlate Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di CambiassoLa Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019. Leggi anche: Rosi, dalla violenza alla rinascita: sarà adottata dalla donna che le ha salvato la vita