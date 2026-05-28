Dall' America' s Cup alla sanità alle politiche sociali fino all' ambiente | i punti approvati dalla Giunta Regionale
Oggi pomeriggio, la Giunta regionale della Campania si è riunita a Palazzo Santa Lucia per approvare diversi punti. Tra questi, è stato ratificato il Protocollo d’Intesa firmato il 21 maggio 2026, coinvolgendo il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Regione, il Comune di Napoli e Sport e Salute SpA, riguardante l'America’s Cup. La seduta ha riguardato anche temi legati alla sanità, alle politiche sociali e all’ambiente.
Si è riunita a Palazzo Santa Lucia, oggi pomeriggio, la Giunta regionale della Campania.I punti approvatiAmerica’s CupRatificato il Protocollo d’Intesa - sottoscritto il 21 maggio 2026 dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Campania, Comune di Napoli e Sport e Salute SpA - per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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