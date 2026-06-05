Pavia | il Pride festeggia 10 anni e si regale un villaggio comunitario aperto a tutti

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pride di Pavia celebra il decimo anniversario con un evento intitolato “Oltre l’orizzonte – La decima marea”. La manifestazione si terrà sabato 13 giugno e coinvolgerà la comunità Lgbti+. La manifestazione, patrocinata dal Comune e dalla Provincia, prevede anche l’apertura di un villaggio comunitario accessibile a tutti. È il decimo anno consecutivo che la città organizza questa iniziativa, che si svolge in piazza.

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Pavia, 5 giugno 2026 – “Oltre l’orizzonte – La decima marea”: ha raggiunto un traguardo storico la comunità Lgbti+ pavese, che sabato 13 giugno scenderà in piazza per il Pride che ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del Comune di Pavia e della provincia di Pavia. Il ritrovo è fissato per le 15.30 in piazzale Ghinaglia, con partenza ufficiale alle 16. La parata replicherà il percorso dello scorso anno: attraverserà il ponte Coperto, simbolo identitario pavese, risalirà l'intera Strada Nuova e giungerà ai giardini del castello visconteo. Il ritrovo. La vera grande novità del decennale è il "Pride garden" all'interno dell'area verde del castello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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