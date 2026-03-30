Nel fine settimana, Viterbo ospiterà la manifestazione “Let's move together”, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12. Durante questi due giorni, la città sarà allestita come un villaggio sportivo a cielo aperto, con varie attività e spazi dedicati allo sport e al movimento. L’evento coinvolgerà diverse aree della città, offrendo opportunità di partecipazione per cittadini di tutte le età.

Sabato 11 e domenica 12 Viterbo si trasforma in una palestra a cielo aperto grazie alla manifestazione “Let's move together”. L'evento, organizzato dall'associazione Eps Lazio con il patrocinio della regione e del Coni Lazio, permette di praticare il proprio sport del cuore in maniera gratuita coinvolgendo tutti i cittadini. La manifestazione è organizzata in cinque province del Lazio: Latina, Rieti, Roma, Frosinone e Viterbo. L'obiettivo è quello di promuovere e rendere accessibile a tutti la pratica sportiva e di diffondere lo sport evidenziandone i valori educativi e culturali. In tutte le tappe del "Let's move... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Viterbo si trasforma in un villaggio sportivo a cielo aperto

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