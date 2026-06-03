Il sindaco di Roma è stato invitato da Pascale a garantire un Pride inclusivo e aperto a tutti. La richiesta è rivolta direttamente a Gualtieri, affinché si faccia portavoce di un evento che rappresenti tutte le diversità. L'appello si concentra sulla necessità di un Pride che sia realmente accessibile e rappresentativo, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni.

ROMA – “Mi appello direttamente al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, affinché si faccia portavoce e garante di un Pride davvero aperto a tutti. Roma, città simbolo di universalità e convivenza civile, ha il dovere di restituire al Pride il suo significato autentico: un evento di libertà, dignità e rispetto, senza discriminazioni ideologiche, senza veti politici e senza derive estremiste. La censura e le tensioni che oggi ruotano attorno al Pride rappresentano un dolore profondo, soprattutto in un momento storico nel quale la politica dovrebbe unirsi, lontano dalle ideologie, nel rispetto di tutte le individualità e delle libertà personali. Finché le contestazioni rimanevano un mero attacco alla mia persona, si poteva ancora accettare il confronto, per quanto duro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Pascale, appello a Gualtieri: “Sia garante di un Pride davvero aperto a tutti”

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