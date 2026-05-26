Incendio nella notte nella campagna milanese | a fuoco centinaia di rotoballe di fieno

Notizia in breve

Nella serata di ieri, un incendio è divampato nella campagna a ovest di Milano, coinvolgendo circa cento rotoballe di fieno vicino a una cascina. Le fiamme hanno avvolto le balle, creando una colonna di fumo visibile a distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.