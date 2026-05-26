Incendio nella notte nella campagna milanese | a fuoco centinaia di rotoballe di fieno
Nella serata di ieri, un incendio è divampato nella campagna a ovest di Milano, coinvolgendo circa cento rotoballe di fieno vicino a una cascina. Le fiamme hanno avvolto le balle, creando una colonna di fumo visibile a distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.
Incendio a Bernate, ovest di Milano, nella prima serata di ieri (lunedì): in fiamme circa un centinaio di rotoballe di fieno all’altezza di cascina Santa Caterina. Il rogo è iniziato verso le 21.30, è proseguito per tutta la notte ed è ancora in corso. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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