Paura nella notte all' Alcatraz | spruzzato spray al peperoncino un ragazzo va in ospedale

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, si sono verificati momenti di tensione alla discoteca Alcatraz di Milano, in via Valtellina. Durante l’evento, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, causando disagio tra i presenti. Un ragazzo coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Attimi di paura alla discoteca Alcatraz di Milano, in via Valtellina, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. È stato spruzzato lo spray al peperoncino all'interno del locale. Quasi subito si è creata molta preoccupazione tra i presenti.Lo sprayErano appena passate le due di notte. Secondo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Allarme nella sala mensa della scuola francese: 12 bambini della primaria si sentono male, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncinoMilano, 19 febbraio 2026 – L’allarme scat ta al momento del pranzo, all’interno della sala mensa. Spray al peperoncino spruzzato al liceo: studenti evacuati, sul posto la poliziaModena, 10 aprile 2026 – Ennesimo episodio con spray al peperoncino spruzzato all'interno di un istituto superiore della città. Altri aggiornamenti Temi più discussi: FOTO | Paura a Santa Maria di Licodia: auto a fuoco nella notte, via alle indagini dei Carabinieri; Paura nella notte all'Alcatraz: spruzzato spray al peperoncino, un ragazzo va in ospedale; Paura nella notte ad Aprilia: si spara ancora in città; Paura nella notte sull’A9: auto ribaltata sulla rampa, tre giovani 18enni coinvolti. Sciame sismico nella notte: oltre 20 scosse registrate, paura tra i residentiUno sciame sismico di moderata intensità ha interessato nelle ultime ore il territorio montano ... msn.com Paura nella notte per l’incendio in un appartamentoPaura nella notte per l’incendio in un appartamento. I vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti intorno alle 22:40 di ieri in via Malta. Giunta sul posto, la squadra ha individuato il rogo ... linkoristano.it PAURA Oggi abbiamo paura del futuro come l’umanità non ne ha mai avuta da molti secoli a questa parte. Siamo vicini alla fine, se non del mondo, certamente del nostro mondo. Assistiamo impotenti alla decadenza culturale ed etica della società, attestata a facebook Il #Papa alla @UCSCEI : 'mai minimizzare abusi e chiudersi per paura degli scandali' x.com