Bimbo di due anni entra in contatto con veleno per topi | paura a Sezze ma nessuna conseguenza

Ieri a Sezze un bambino di due anni e mezzo ha avuto un contatto accidentale con una confezione di veleno per topi. La scena ha creato momenti di preoccupazione tra i presenti, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per il minore. Le autorità hanno intervenuto per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area. La famiglia si è rivolta ai servizi sanitari per controlli di rito.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte apprensione ieri, 11 maggio, a Sezze, dove un bambino di due anni e mezzo è entrato accidentalmente in contatto con una confezione di veleno per topi. I genitori, temendo che il piccolo potesse aver portato le mani alla bocca dopo aver toccato il prodotto, hanno immediatamente dato l’allarme. L’allarme all’ora di pranzo. L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo. I familiari si sono accorti che il bambino aveva toccato la confezione del veleno e, non potendo escludere un’eventuale ingestione, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. L’intervento del 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno valutato con attenzione la situazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bimbo di due anni entra in contatto con veleno per topi: paura a Sezze ma nessuna conseguenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bimbo di due anni entra in contatto con veleno per topi: paura a Sezze. Resta sotto osservazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte apprensione ieri, 11 maggio, a Sezze, dove un bambino di due anni e mezzo è entrato accidentalmente in... Bimbi a contatto con veleno per topi al nido, trappole manomesse: disposti controlli in tutte le scuoleAvviati controlli straordinari nelle scuole dopo il caso al nido Cederna di Monza dove due bimbi sono entrati in contatto con veleno per topi:... Argomenti più discussi: Bari, bimbo con due padri e una madre: sì alla trascrizione in anagrafe; Stabili ma ancora gravi le condizioni del bambino di due anni investito sabato a Marchirolo; Bimbo investito in cortile: lo spavento e la corsa in ospedale; +++FLASH+++ SEZZE | Bimbo di due anni ingerisce veleno per topi, trasferito in ospedale a Roma. Rovigo, bimbo di due anni e mezzo muore in ambulanza dopo un intervento di routine x.com Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino figlio di tre genitori: i due padri che lo crescono da quando è nato e la madre che lo ha messo al mondo reddit Bimbo di due anni investito da un’auto in fase di manovra nel Varesotto: grave all’ospedale di BergamoL’incidente è avvenuto ieri, sabato 9 maggio, a Marchirolo (Varese) verso l’ora di pranzo. Un bimbo di due anni è stato investito in un cortile da un’auto in fase di manovra: elitrasportato ... fanpage.it