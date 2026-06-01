Coppa del mondo di pattinaggio artistico l' Italia protagonista a Cesena con la finale 2026
A Cesena si è svolta la finale della Coppa del mondo di pattinaggio artistico, con atleti provenienti da cinque continenti. L’evento ha attirato numerosi spettatori e ha visto le esibizioni di diversi pattinatori di alto livello. La competizione si è svolta su più giorni, con esercizi liberi e obbligatori. La manifestazione ha concluso con la premiazione dei vincitori.
Cinque continenti riuniti a Cesena per uno degli eventi sportivi più prestigiosi della stagione: la finale della Coppa del mondo di pattinaggio artistico. Dopo il successo della tappa di Garmisch, il grande pattinaggio su rotelle torna in Italia. Dal 1 al 7 giugno i più forti interpreti mondiali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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