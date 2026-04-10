Volley femminile l’Elettromeccanica Angelini Cesena riceve al Pala Bcc Romagnolo la corazzata Ripalta
Domenica 12 aprile l’Elettromeccanica Angelini Cesena torna a giocare in casa al Pala Bcc Romagnolo contro la squadra di Ripalta Cremasca, seconda nel girone. Dopo la pausa pasquale, si avvicina l’ultimo mese di partite stagionali. La gara è prevista per le ore 17.
Al via l’ultimo mese di competizioni per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che, dopo la sosta pasquale, domenica 12 aprile torna al Pala Bcc Romagnolo per affrontare la seconda forza del girone, Ripalta Cremasca (fischio d’inizio alle ore 17.30). Le lombarde arrivano dalla vittoria ai vantaggi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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