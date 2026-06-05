Il Comitato Macula ha denunciato che i farmaci a basso costo, offerti come sconti, rischiano di compromettere la vista dei pazienti con patologie retiniche. Secondo l'organizzazione, questa politica di risparmio limita le opzioni terapeutiche e può portare a un peggioramento delle condizioni visive, lasciando i pazienti con poche alternative per il trattamento delle malattie della retina.

Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - "Un incomprensibile accanimento terapeutico-finanziario che, in nome di un risparmio irrisorio, nega il diritto alla vista e confina i pazienti maculopatici in un binario unico". È la denuncia del Comitato Macula, la prima associazione italiana creata da pazienti e medici per la tutela dei malati di maculopatia, che - con una nota - "accende i riflettori su una strategia di gestione della spesa farmaceutica ospedaliera definita lontana dalla realtà e lesiva dei diritti costituzionali del cittadino". "Nel caso specifico delle terapie intravitreali anti-Vegf per le patologie retiniche - sottolineano gli... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Patologie retiniche, Comitato Macula: "Discount dei farmaci condanna i pazienti all'ipovisione"

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