Covid riconosciuto il nesso causale tra vaccini e gravi patologie per due pazienti pontine
Due donne della provincia di Latina hanno subito gravi patologie dopo aver ricevuto i vaccini anti Covid Pfizer e Astrazeneca. La causa dei danni è stata riconosciuta come collegata alle somministrazioni. L’avvocato che le assiste ha confermato il riconoscimento del nesso causale tra i vaccini e le patologie, che coinvolgono problemi cardiaci, ematici e neurologici. Al momento, le due pazienti sono tra i diversi casi sotto osservazione.
Danni dopo le somministrazioni di dosi di vaccino anti Covid Pfizer e Astrazeneca. E' quanto accaduto a due donne della provincia di Latina, assistite dall'avvocato Renato Mattarelli che segue diversi altri casi di pazienti con patologie cardiache, ematiche e neurologiche derivanti dai vaccini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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