Covid riconosciuto il nesso causale tra vaccini e gravi patologie per due pazienti pontine

Due donne della provincia di Latina hanno subito gravi patologie dopo aver ricevuto i vaccini anti Covid Pfizer e Astrazeneca. La causa dei danni è stata riconosciuta come collegata alle somministrazioni. L’avvocato che le assiste ha confermato il riconoscimento del nesso causale tra i vaccini e le patologie, che coinvolgono problemi cardiaci, ematici e neurologici. Al momento, le due pazienti sono tra i diversi casi sotto osservazione.