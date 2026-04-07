Covid riconosciuto il nesso causale tra vaccini e gravi patologie per due pazienti pontine

Da latinatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne della provincia di Latina hanno subito gravi patologie dopo aver ricevuto i vaccini anti Covid Pfizer e Astrazeneca. La causa dei danni è stata riconosciuta come collegata alle somministrazioni. L’avvocato che le assiste ha confermato il riconoscimento del nesso causale tra i vaccini e le patologie, che coinvolgono problemi cardiaci, ematici e neurologici. Al momento, le due pazienti sono tra i diversi casi sotto osservazione.

Danni dopo le somministrazioni di dosi di vaccino anti Covid Pfizer e Astrazeneca. E' quanto accaduto a due donne della provincia di Latina, assistite dall'avvocato Renato Mattarelli che segue diversi altri casi di pazienti con patologie cardiache, ematiche e neurologiche derivanti dai vaccini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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