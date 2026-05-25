A Chieri e Moncalieri l' ambulatorio cardio-nefro-metabolico affronterà i problemi dei pazienti diabetici affetti da altre patologie

Notizia in breve

A Chieri e Moncalieri è stato aperto un nuovo ambulatorio cardio-nefro-metabolico di secondo livello presso le sedi di diabetologia territoriale. L’obiettivo è fornire assistenza ai pazienti diabetici che presentano anche altre patologie. L’Asl To5 ha avviato questa struttura per gestire in modo più approfondito le complicanze legate a cuore, reni e metabolismo. L’ambulatorio si occupa di diagnosi e trattamenti specialistici.