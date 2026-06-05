Passeggiate tra cultura stelle e paesaggio nel cuore verde della Brianza

Da leccotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel cuore verde della Brianza si svolgono passeggiate che uniscono cultura e natura, con percorsi che attraversano paesaggi naturali e storici. Durante gli eventi si osservano le stelle, mentre altri incontri sono dedicati all’arte e alla letteratura. Le attività si svolgono in spazi all’aperto, coinvolgendo i partecipanti in esperienze di osservazione e conoscenza del territorio. L’iniziativa prevede anche momenti di approfondimento culturale, con incontri e passeggiate tematiche.

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Passeggiate tra cultura e paesaggio; osservazione delle stelle; incontri dedicati all’arte e alla letteratura. E ancora laboratori artistici e creativi e un solstizio d’estate tra poesia e musica. Prosegue con un nuovo mese di appuntamenti il calendario estivo di “Album-Brianza paesaggio aperto”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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