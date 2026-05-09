Ode ai castagni nel cuore verde della Brianza Lecchese

Domenica 17 maggio 2026 si svolgerà a Cascina Rapello la seconda edizione di “Ode ai castagni”. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Riccio, che mira a valorizzare il castagno come patrimonio ambientale, culturale e alimentare. La manifestazione si svolge nel cuore verde della Brianza Lecchese e si propone di promuovere la tutela e la conoscenza delle aree coltivate a castagno.

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