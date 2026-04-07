Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile, si svolgerà una nuova fase della rassegna Campsirago Luogo d’Arte, rivolta alle famiglie, nel cuore verde della Brianza. L’evento prosegue con appuntamenti dedicati a bambini e genitori, offrendo attività e spettacoli legati alla fiaba di Hansel e Gretel. La manifestazione si svolge in una località immersa nel paesaggio naturale della zona, con accesso libero e senza limiti di età.

Rassegna di spettacoli, laboratori e musica con la direzione artistica di Campsirago Residenza. Insieme alla fiaba itinerante anche una visita guidata al San Genesio Sabato 11 e domenica 12 aprile prosegue la rassegna Campsirago Luogo d’Arte con un nuovo fine settimana dedicato alle famiglie. Protagonista del weekend è lo spettacolo itinerante nel bosco Hansel e Gretel di Campsirago Residenza, un’esperienza unica e partecipativa di teatro immersivo. Accanto allo spettacolo sono proposti due laboratori artistici per diverse fasce d’età, a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi, dedicati alla scoperta del tema della casa attraverso il gioco, la creatività e l’esplorazione dei materiali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Teatro Junior, Teatrombria porta in scena una versione della fiaba di Hansel e GretelDomenica 8 (ore 16), al Teatro De Micheli di Copparo, va in scena la grande inventiva e perizia tecnica di ‘Teatrombria’ con la classica fiaba di...

Hansel e GretelSpettacolo itinerante nel bosco, un’esperienza di teatro immersivo da compiere in prima persona.

Temi più discussi: Hansel e Gretel nel cuore verde della Brianza; Fine settimana con i bambini: dal 27 al 29 marzo; Stagione Teatrale Aquilana, al Ridotto va in scena Marcinelle, storia di minatori; Teatro a Bologna e in Emilia Romagna con i bambini.

Hansel e Gretel 1988In una casa vicino a una foresta vivono due fratelli, un maschio e una femmina, di nome Hansel e Gretel. I loro genitori si lamentano del fatto che siano poveri. Un giorno i due figli vengono portati ... movieplayer.it

Gretel e Hansel, trama e cast del film horror ispirato alla celebre fiabaUna giovane ragazza porta il suo fratellino in un bosco oscuro, alla disperata ricerca di cibo, solo per imbattersi in una malvagità terrificante: questa la sinossi di Gretel e Hansel, adattamento ... tg24.sky.it

Hansel & Gretel Pasticceria - facebook.com facebook