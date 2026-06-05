Partono i campi solari dalle piscine ai cavalli | ecco tutte le opportunità

Partono i campi estivi, con attività che vanno dalle piscine ai cavalli. Le famiglie stanno scegliendo tra diverse opzioni in vista della fine della scuola. Le strutture offrono programmi per bambini e ragazzi, con possibilità di praticare sport, attività all'aperto e giochi. Le iscrizioni sono aperte e le date di inizio variano a seconda delle strutture. Le offerte spaziano anche in centri specializzati in attività sportive e ricreative.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Il conto alla rovescia per la fine della scuola è iniziato e per le famiglie questi sono i giorni della scelta dei campi estivi. Se i genitori lavorano infatti, con la fine dell’anno scolastico si apre la caccia ai summer camp a cui affidare i propri figli in attesa delle ferie estive. Tantissime sono le strutture che ogni anno propongono mattinate o giornate intere di intrattenimento, giochi, sport di ogni tipo e aiuto nei compiti. Dalle stesse scuole alle parrocchie, passando per società sportive e associazioni. https:www.lanazione.itfirenzecosa-farecentri-estivi-per-le-persone-anziane-ecco-dove-a-firenze-e-dintorni-ce257e6f Si parte il 15 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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