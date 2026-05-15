Recentemente è stato pubblicato uno studio che presenta celle solari ultrasottili realizzate con materiali in perovskite, quasi invisibili a occhio nudo. Questi nuovi dispositivi sono in grado di generare energia elettrica anche in condizioni di luce indiretta e possono essere applicati su diverse superfici, dalle finestre ai display. La ricerca si concentra sulla capacità di integrare queste celle nelle superfici quotidiane senza alterarne l’aspetto estetico, aprendo nuove possibilità nel settore dell’energia sostenibile.

Clle ultrasottili in perovskite quasi impercettibili alla vista, capaci di produrre elettricità anche con luce indiretta. La tecnologia potrebbe integrare la produzione energetica in edifici, auto e dispositivi indossabili senza modificarne estetica e trasparenza. Una nuova generazione di celle solari quasi invisibili promette di rivoluzionare il modo in cui viene prodotta energia negli spazi urbani e negli oggetti di uso quotidiano. Un gruppo di ricercatori della Nanyang Technological University di Singapore ha infatti sviluppato dispositivi fotovoltaici ultrasottili in perovskite, integrabili in finestre, facciate vetrate, automobili e dispositivi elettronici indossabili senza alterarne l’aspetto estetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle finestre ai display: le nuove celle solari invisibili che trasformano ogni superficie in energia. Lo studio

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