Kim alla Juve l’acquisto del difensore si può fare solo a una determinata condizione Di cosa si tratta

L'acquisto del difensore coreano da parte della Juve dipende da una condizione specifica. La trattativa può procedere solo se vengono rispettati determinati parametri contrattuali. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo ai dettagli dell’accordo o alle eventuali clausole. La situazione rimane in fase di negoziazione, e non sono state rese pubbliche ulteriori informazioni su eventuali termini o condizioni.

di Angelo Ciarletta Kim alla Juve, l’acquisto del calciatore coreano si può fare solamente a una determinata condizione. Vediamo insieme di cosa si tratta. La Juve progetta un mercato ambizioso per alzare il livello della rosa. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo per la difesa è Kim Min-Jae. Il calciatore coreano, attualmente al Bayern Monaco, è il profilo individuato per sostituire Gleison Bremer, difensore brasiliano sempre più nel mirino dei top club di Premier League.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Riunire il difensore e Luciano Spalletti è l’idea che affascina la dirigenza bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kim alla Juve, l’acquisto del difensore si può fare solo a una determinata condizione. Di cosa si tratta Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino. Di cosa si trattadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del fuoriclasse del Manchester City in bianconero. Del Piero spiega cosa conta davvero alla Juve: “Non si tratta solo di vincere o guadagnare”L'ex capitano bianconero indica la rotta dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Galatasaray: “Orgoglio, appartenenza e cuore devono essere la...