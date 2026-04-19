I candidati del Partito Democratico alle elezioni comunali 2026

Il Partito Democratico di Venezia ha annunciato i candidati che parteciperanno alle elezioni comunali del 2026. La lista comprende diversi nomi che supporteranno la candidatura di Andrea Martella come futuro sindaco. La presentazione ufficiale è stata fatta recentemente, segnando l’inizio della campagna elettorale per le amministrative. I candidati sono stati scelti per rappresentare le varie aree della città e le diverse sensibilità politiche del partito.

Il Partito Democratico di Venezia presenta la propria squadra per le elezioni amministrative del 2026, con la lista dei candidati al consiglio comunale che affiancheranno la corsa di Andrea Martella alla carica di sindaco. Il Pd costituisce la forza principale della coalizione di centrosinistra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Giorgio Fede è il candidato Sindaco del Campo largo alle elezioni comunali 19 marzo 2026 Notizie correlate Con Basile dimissioni di tutti i consiglieri delle società comunali, saranno candidati alle elezioniEntro fine mese accanto al sindaco lasceranno i Cda presidenti e componenti, i direttori generali in attesa del commissario guideranno le aziende... Elezioni in Giappone, Takaichi Sanae pigliatutto: vittoria a valanga del Partito Liberal DemocraticoL’attuale prima ministra, forte di un indice di gradimento del 67%, cercava un vero e proprio mandato popolare e l’ha ottenuto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Materiali per le elezioni amministrative 2026; Elezioni comunali, il PD lancia la squadra per Cascina: giovani, esperienza e 10 priorità per il futuro; Elezioni a Cervia, il Pd schiera 16 candidati a sostegno di Boschetti; Il PD di Cervia presenta la lista dei candidati a sostegno di Boschetti. Ecco i 16 nomi. Elezioni, pronta la lista del Pd: «24 candidati approvati all’unanimità»L’Unione comunale riunita in via Manara ha dato l’ok alla squadra definita dal partito, indicata come espressione di rinnovamento, equilibrio di genere e radicamento nei quartieri ... lanuovariviera.it Solidarietà del Partito Democratico a Rayane MoustamsikIl Partito Democratico di Senigallia esprime piena e incondizionata solidarietà a Rayane Moustamsik, candidato nella nostra lista, destinatario in questi giorni di commenti razzisti sui social network ... senigallianotizie.it #Frattamaggiore Il Sindaco Marco Antonio Del Prete non sosterra’ il Partito Democratico alle prossime amministrative. l Campo Largo a Frattamaggiore si spacca in 3 pezzi, una parte andra’ con Luigi Del Prete, sostenuto da AVS, M5S, Liberiamo Fratta, il PD s facebook