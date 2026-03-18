CIS Capitanata Nicola Gatta | Monitoraggio prosegue bilancio positivo per l’andamento dei progetti

In un incontro recente, Nicola Gatta ha riferito che il monitoraggio dei progetti in corso prosegue regolarmente e il bilancio è considerato positivo. Al centro della riunione ci sono 18 elaborati sottoposti alla valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali di Foggia e BAT, riguardanti altrettanti comuni della Capitanata. Nessuna altra informazione è stata fornita sui contenuti specifici di questi progetti.

Al centro dell’incontro i 18 elaborati al vaglio della Soprintendenza dei Beni Culturali di Foggia e BAT che riguardano altrettanti comuni della Capitanata. Prosegue costantemente il monitoraggio dei progetti relativi al CIS di Capitanata. Nella giornata di ieri, il responsabile del contratto, Nicola Gatta, ha incontrato la Soprintendente dei Beni Culturali per la provincia di Foggia e BAT, Anita Guarnieri, per fare il punto sui provvedimenti interessati dall'attività di tutela dell'organo ministeriale. "In un contesto diffusamente positivo – ha spiegato Gatta a margine dell’incontro - è emerso che ci sono progettazioni che... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - CIS Capitanata, Nicola Gatta: “Monitoraggio prosegue, bilancio positivo per l’andamento dei progetti” Articoli correlati Crans-Montana, Galbiati (Niguarda): "Andamento clinico positivo, messaggio di fiducia"“Dal punto di vista clinico, la situazione dei sette pazienti ricoverati al Niguarda è buona. Leggi anche: M5S Taranto contro Iaia: “Propaganda sui progetti CIS, Taranto senza risorse, lavoro e sicurezza” Contenuti utili per approfondire Nicola Gatta Nicola Gatta (FdI): 'Firmato il Protocollo sulla legalità del CIS Capitanata'Commento secco e soddisfatto di Nicola Gatta, Responsabile del CIS Capitanata: Mettiamo al riparo la dotazione di 290 milioni di euro da ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale. Lo ... affaritaliani.it Cis Capitanata, al via il primo tavolo: obiettivo infrastrutture strategiche e valorizzazione del territorioAl via il primo tavolo operativo del Cis Capitanata sotto la guida del nuovo responsabile unico Nicola Gatta. L’obiettivo della nuova governance, voluta dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e ... lagazzettadelmezzogiorno.it