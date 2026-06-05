Parte il Polinote music festival 2026 | si inizia con l’orchestra da camera Capella Calliope di Graz
Il Polinote Music Festival 2026 è iniziato il 6 giugno con l’esibizione dell’orchestra da camera Capella Calliope di Graz. La tredicesima edizione propone dodici appuntamenti, con un programma che spazia tra musica classica e sperimentazioni contemporanee. La direzione artistica è affidata a Francesco Bearzatti. Il festival si svolge con un focus su musica e inclusione, offrendo un ampio ventaglio di generi e stili musicali.
Inizia il 6 giugno la tredicesima edizione del Polinote Music Festival, dodici appuntamenti all’insegna di musica ed inclusione che esploreranno, grazie alla direzione artistica di Francesco Bearzatti, tanti colori musicali, da quelli più classici alle sperimentazioni contemporanee. Aggiungendo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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