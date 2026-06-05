Parte il Polinote music festival 2026 | si inizia con l’orchestra da camera Capella Calliope di Graz

Notizia in breve

Il Polinote Music Festival 2026 è iniziato il 6 giugno con l’esibizione dell’orchestra da camera Capella Calliope di Graz. La tredicesima edizione propone dodici appuntamenti, con un programma che spazia tra musica classica e sperimentazioni contemporanee. La direzione artistica è affidata a Francesco Bearzatti. Il festival si svolge con un focus su musica e inclusione, offrendo un ampio ventaglio di generi e stili musicali.