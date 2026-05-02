Si chiude con successo l' edizione 2026 di One Day Music Festival

L'edizione 2026 del One Day Music Festival si è conclusa con successo venerdì 1 maggio presso l’Afrobar “La Playa” a Catania. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e artisti, attirando un pubblico vario e appassionato. La manifestazione ha offerto una giornata ricca di musica dal vivo, con diversi artisti che si sono alternati sul palco. L’organizzazione ha confermato il buon esito della giornata, senza segnalare problemi di rilievo.

Grande successo per l’edizione 2026 del One Day Music Festival, che si è tenuto venerdì 1 maggio all’Afrobar “La Playa” di Catania. Un’intera giornata si è trasformata in uno dei principali palcoscenici musicali del Sud Italia. L’evento ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Main Street Electrical Parade - Celebrating 25 Years Since Its Last Original Magic Kingdom Run Notizie correlate Roma Film Music Festival 2026: V° edizioneRoma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco... Music Day: 49^ edizioneIn perfetta coincidenza con il Record Store Day di sabato 18 Aprile, il Music Day Roma torna, a un anno di distanza al Talenti Village di via della... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: One Day Music Festival torna a Catania per il primo maggio; One Day Music Festival all'Afrobar La Playa di Catania; Cosa fare a Catania nel weekend: Walk of Life, One Day Music, Fiera del Disco; A Catania torna One Day Music Festival, la line-up da Nitro a Tony Effe. One day music festival 2026: Catania torna capitale della musica urbanper il Primo Maggio. Tre palchi, ospite Tony EffeArtisti nazionalpopolari ma anche internazionali, e il cuore pulsante del Vulcano stage: così l'appuntamento dell'Afrobar punta a unire generazioni diverse ... lasicilia.it Cosa fare a Catania il 1 maggio e nel weekend: Walk of Life, One Day Music, Fiera del Disco x.com Torna sulla Playa di Catania One Day Music Festival, l'appuntamento del Primo Maggio che unisce mare, live e club culture con oltre 30 artisti su tre palchi. Dalla scena urban con Nitro e Tony Effe ai dj set internazionali. Apertura cancelli: venerdì 1 maggio 20 - facebook.com facebook