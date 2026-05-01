L'Orchestra da Camera si prepara a esibirsi con la partecipazione della direttrice Vanessa Benelli Mosell e del violinista Wolfgang Redik, entrambi noti nel mondo musicale. La collaborazione tra i due artisti, che sono anche coniugi dal 2021, prosegue con concerti che attirano l'attenzione degli appassionati di musica classica. La loro presenza sul palco rappresenta un incontro tra talento e intesa personale, confermando il loro riconoscimento nel settore.

Un sodalizio che va oltre la musica, quello tra la direttrice d’orchestra Vanessa Benelli Mosell (nella foto di Peter Adamik) e il violinista Wolfgang Redik, tra le coppie più acclamate della classica, convolata a nozze due anni addietro. Due eccellenze che andranno a impreziosire l’ Orchestra da Camera Fiorentina nel prossimo concerto domani al Teatro Niccolini. Astro della direzione d’orchestra e pianista, Vanessa Benelli Mosell è al centro di un’intensa attività concertistica che la sta portando nelle più prestigiose sale internazionali. Altrettanto prestigioso il curriculum di Wolfgang Redik, violinista austriaco di grande esperienza oltre che responsabile del dipartimento di musica da camera del Mozarteum di Salisburgo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Orchestra da Camera. In scena con Redik e Benelli Mosell

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