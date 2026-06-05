Parte il cantiere da 400 mila euro per il rifacimento della strada ammalorata | le modifiche alla viabilità

Notizia in breve

Lunedì 8 giugno è iniziato il cantiere per il rifacimento di un tratto di strada tra via Mariani e via Gardini, all’incrocio con via Guidone. L’intervento, dal valore di 400 mila euro, prevede lavori di riqualificazione della carreggiata. La viabilità è stata modificata con deviazioni e segnali temporanei, per permettere l’avvio delle operazioni di ristrutturazione. La strada rimarrà chiusa al traffico durante le fasi di intervento.