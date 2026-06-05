Parte il cantiere da 400 mila euro per il rifacimento della strada ammalorata | le modifiche alla viabilità
Lunedì 8 giugno è iniziato il cantiere per il rifacimento di un tratto di strada tra via Mariani e via Gardini, all’incrocio con via Guidone. L’intervento, dal valore di 400 mila euro, prevede lavori di riqualificazione della carreggiata. La viabilità è stata modificata con deviazioni e segnali temporanei, per permettere l’avvio delle operazioni di ristrutturazione. La strada rimarrà chiusa al traffico durante le fasi di intervento.
Dopo mesi di attesa, lunedì 8 giugno si apre ufficialmente la prima fase del cantiere per il rifacimento del tratto di strada che parte da via Mariani, all’incrocio con via di Roma, e arriva a via Gardini, all’altezza di via Guidone. L’intervento, per un costo complessivo di 400 mila euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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