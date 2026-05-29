Parte il cantiere per il rifacimento della strada ammalorata | ecco le modifiche alla viabilità

Notizia in breve

Lunedì 8 giugno iniziano i lavori di rifacimento di un tratto di strada di 360 metri, che collega via Mariani, all’incrocio con via di Roma, a via Gardini, vicino a via Guidone. I lavori coinvolgono anche la porzione di piazza Garibaldi tra via Mariani e via Gordini. La viabilità sarà modificata, con deviazioni e restrizioni temporanee lungo il percorso interessato.