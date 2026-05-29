Parte il cantiere per il rifacimento della strada ammalorata | ecco le modifiche alla viabilità

Da ravennatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 8 giugno iniziano i lavori di rifacimento di un tratto di strada di 360 metri, che collega via Mariani, all’incrocio con via di Roma, a via Gardini, vicino a via Guidone. I lavori coinvolgono anche la porzione di piazza Garibaldi tra via Mariani e via Gordini. La viabilità sarà modificata, con deviazioni e restrizioni temporanee lungo il percorso interessato.

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È previsto per lunedì 8 giugno l’avvio dei lavori di rifacimento del tratto di strada che parte da via Mariani, all’incrocio con via di Roma, e arriva a via Gardini (all’altezza di via Guidone) per un totale di 360 metri (passando per la porzione di piazza Garibaldi tra via Mariani e via Gordini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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