Al via il primo dei tre lotti di lavori per il rifacimento dell' asfalto sulla riviera nord | le modifiche alla viabilità

Da mezzanotte del 20 maggio inizieranno i lavori per il rifacimento dell'asfalto lungo la riviera nord. Questo primo lotto interesserà una parte della strada e durerà per un determinato periodo di tempo. Durante i lavori, verranno apportate modifiche alla viabilità, che potrebbero comportare variazioni nei percorsi e nelle tempistiche di transito. La fase di intervento è programmata per essere completata prima di passare al secondo lotto, previsto successivamente.

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A partire dalla mezzanotte del 20 maggio scatterà il primo lotto di lavori lungo la riviera nord per il rifacimento dell'asfalto. Lo ha fatto sapere il Comune spiegando che l'intero tratto nord del lungomare sarà interessato, da viale della Riviera fino al lungomare Matteotti. Dal 20 al 27 maggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lazio, al via i lavori per ladeguamento a 4 corsie della SS4 nel reatino Sullo stesso argomento Il 20 maggio al via i lavori per il rifacimento della riviera nordInizieranno il 20 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale della riviera nord di Pescara, che permetteranno di asfaltare completamente circa... Sopralluogo dei carabinieri nella villetta di via dei Lotti: il reperto era nella Panda di famiglia. Possibili analisi genetiche sull’oggetto indicato dalla madre della vittima #Cronaca x.com Qual è il vostro parere sul metodo della cloaca rispetto all'impostazione dello starter/finisher per l'allevamento delle regine? reddit