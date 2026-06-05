Parre Città del Folklore 2026 | il borgo bergamasco celebra un riconoscimento storico

Notizia in breve

Il borgo bergamasco è stato ufficialmente riconosciuto come Città del Folklore 2026. La cerimonia si è svolta ieri, con la consegna del titolo durante un evento pubblico. La decisione è stata annunciate dalle autorità locali, che hanno evidenziato il lavoro svolto negli anni per preservare le tradizioni e promuovere l’identità culturale del territorio. Il riconoscimento premia così decenni di impegno nel mantenere vive le pratiche e le manifestazioni folkloristiche.