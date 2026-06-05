Parre Città del Folklore 2026 | il borgo bergamasco celebra un riconoscimento storico
Il borgo bergamasco è stato ufficialmente riconosciuto come Città del Folklore 2026. La cerimonia si è svolta ieri, con la consegna del titolo durante un evento pubblico. La decisione è stata annunciate dalle autorità locali, che hanno evidenziato il lavoro svolto negli anni per preservare le tradizioni e promuovere l’identità culturale del territorio. Il riconoscimento premia così decenni di impegno nel mantenere vive le pratiche e le manifestazioni folkloristiche.
Un riconoscimento che premia anni di impegno nella tutela delle tradizioni e nella valorizzazione dell’identità culturale del territorio. Il Comune di Parre si prepara a celebrare il conferimento del titolo di “Città del Folklore 2026”, prestigioso riconoscimento attribuito dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP), che rende il borgo seriano il primo comune del Nord Italia a ottenere questo importante attestato. L’appuntamento è fissato per il fine settimana del 13 e 14 giugno, quando il paese ospiterà una grande manifestazione dedicata alla cultura popolare italiana, trasformando il centro storico in un palcoscenico diffuso capace di accogliere visitatori, gruppi folkloristici, espositori e appassionati provenienti da tutta la penisola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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