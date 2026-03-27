Cus Ferrara premiato con la Stella d’Oro | un riconoscimento che celebra sport università e città

Il Cus Ferrara ha ricevuto la Stella d’Oro, un premio che riconosce l’impegno nel settore sportivo a livello nazionale. La cerimonia si è svolta di recente e ha visto la consegna del premio a rappresentanti dell’associazione. La Stella d’Oro viene assegnata a enti e associazioni che si distinguono per attività sportive e collaborazione con università e territorio.

Il Cus Ferrara si arricchisce di un nuovo prestigioso riconoscimento nel panorama sportivo nazionale. È stato infatti insignito della Stella d’Oro al merito sportivo, la più alta onorificenza conferita dal Coni alle società e alle istituzioni che, nel corso degli anni, si sono distinte per l’impegno nella promozione dello sport e per i risultati conseguiti sul piano organizzativo, educativo e sociale. “Dal 1974 alla guida di un Cus, allora piccolo e privo di strutture sportive - ricorda Tosi -, ho assistito e partecipato, assieme a tante altre persone, alla crescita travolgente di un ente che ha vissuto tutti i momenti, belli o travagliati, simili a quelli che accompagnano la nascita e la crescita di ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Cus Ferrara premiato con la Stella d’Oro: un riconoscimento che celebra sport, università e città Articoli correlati Medea celebra il riconoscimento dello status di Università maltese con la Lectio Magistralis di MetsolaNel corso della due giorni si alterneranno figure di primo piano del panorama istituzionale europeo e internazionale, tra cui la Presidente del... Leggi anche: MED.E.A. University celebra il riconoscimento dello status di Università maltese con la Lectio Magistralis della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cus Ferrara Temi più discussi: Pesistica, il Cus Ferrara è secondo in Emilia Romagna: i risultati degli Assoluti; Trofeo Fit Therapy al Cus. Sul green vince Bellini; Azzurri Conversano, rimonta da tre punti in casa del Cus Foggia: per la salvezza si decide tutto all’ultima giornata; L' Amaro del Carso conquista la Francia | è medaglia d' oro. La Stella d'Oro al Merito Sportivo illumina il CUS di Ferrara. Un riconoscimento che celebra Sport, Università e CittàFerrara si arricchisce di un nuovo prestigioso riconoscimento nel panorama sportivo nazionale. Il Centro Universitario Sportivo di Ferrara è stato insignito della Stella d'Oro al Merito Sportivo, la p ... cronacacomune.it Trofeo Fit Therapy al Cus. Sul green vince BelliniHa debuttato al Cus Ferrara Golf, il trofeo Fit Therapy, nuovo ingresso nel calendario ufficiale delle competizioni del circolo dopo la gara annullata per maltempo la passata stagione, che ha potuto ... ilrestodelcarlino.it CUS NUOTO: le gare giovanili di Riccione regalano tanti sorrisi Lo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato le finali del Campionato Regionale FIN Esordienti A e B, appuntamento di grande rilievo per il nuoto giovanile emiliano-romagnolo. Il Cus Ferrara Nuot - facebook.com facebook Pesistica, il Cus Ferrara è secondo in Emilia Romagna: i risultati degli Assoluti x.com