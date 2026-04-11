Ora o mai più | il viaggio visivo di Caino e Frabolo tra simboli fuoco e identità

Un nuovo videoclip propone un percorso visivo che coinvolge simboli, fuoco e temi di identità, andando oltre la semplice funzione di accompagnamento musicale. Non si limita a supportare un brano, ma mira a espandere la sua presenza, portandolo in uno spazio più immediato e visivamente potente. Questo lavoro si distingue per la sua capacità di trasformare l’ascolto in un’esperienza che cattura l’attenzione attraverso immagini forti e significative.

Non tutti i videoclip nascono per accompagnare un brano. Alcuni esistono per espanderlo, per portarlo in un altro spazio, più visivo, più diretto, più difficile da ignorare. “Ora o mai più”, il nuovo lavoro firmato da Caino e Frabolo, si muove esattamente in questa direzione. Il video non prova a spiegare il pezzo. Non semplifica. Non traduce. Fa qualcosa di diverso: lo amplifica. LINK DEL VIDEO QUI. Girato all’interno di un ambiente naturale che richiama una dimensione quasi sospesa, il videoclip costruisce un percorso parallelo a quello musicale. Caino e Frabolo non si incontrano mai davvero, ma condividono lo stesso spazio, la stessa condizione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “Ora o mai più”: il viaggio visivo di Caino e Frabolo tra simboli, fuoco e identità Tarocchi e profumi si incontrano: a Borgomanero un viaggio tra simboli e fragranzeVenerdì 27 marzo, alle ore 21, arriva a Villa Marazza a Borgomanero “Per fumum arcanum”. Arte e identità: il linguaggio visivo di Pascale Marthine Tayou in mostra a RomaIl 13 febbraio 2026, a Treviso, in una galleria che sembra uscita da un sogno di architettura industriale rinnovata, si apre un mondo dove il colore...