Domani, 23 aprile 2026, si terrà l’apertura delle celebrazioni per il terzo centenario della nascita di San Gerardo Maiella. L’evento ufficiale è fissato alle ore 17 e dà il via a una serie di iniziative che attraversano tre secoli di storia, ricollegandosi alla figura del santo e alla tradizione religiosa della regione lucana. La ricorrenza coinvolge comunità e fedeli in un viaggio tra fede e identità locale.

Le celebrazioni per il terzo centenario della nascita di San Gerardo Maiella iniziano domani, 23 aprile 2026, con un evento ufficiale previsto alle ore 17.30 presso la Concattedrale di Muro Lucano. La ricorrenza, che segna il passaggio tra il 1726 e il 2026, vede nella figura del Patrono lucano il fulcro di un percorso che intreccia fede, storia e identità territoriale. Il valore simbolico dell’Anno Gerardino tra storia e comunità. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha delineato i contorni di questo periodo commemorativo, definendolo un momento cruciale per l’intero popolo della Basilicata. Non si tratta di una semplice ricorrenza liturgica, ma di un appuntamento che tocca le radici stesse del patrimonio storico-culturale locale, riconosciuto su scala globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Gerardo: parte il trisecolare viaggio tra fede e identità lucana

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