Celebrato il legame indissolubile con Milano. Tradizione e innovazione si fondono. Tra i volti immagine Lautaro, Thuram, Pio e le calciatrici Magull e Bartoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, ecco la nuova maglia "home" per l'annata 2026/27

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In posa con la Nuova maglia Inter 2026/2027

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