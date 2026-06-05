Parma Cuesta rinnova | continuità in panchina

Il Parma ha annunciato che l’allenatore resterà in carica anche per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma la continuità tecnica della squadra. Cuesta continuerà a guidare il team nel campionato in corso e nel prossimo torneo. La società ha deciso di mantenere l’attuale staff tecnico senza modifiche.

Il Parma ha ufficialmente confermato la permanenza di Cuesta come allenatore per la prossima stagione. La decisione della società arriva dopo una stagione di alti e bassi, ma caratterizzata da segnali positivi di crescita e consolidamento della squadra, riconoscendogli il merito di aver saputo valorizzare la rosa a sua disposizione nonostante una rosa non proprio competitiva. Il rinnovo testimonia la volontà del club a dare fiducia al progetto tecnico per provare a iniziare un vero e proprio ciclo. La conferma di Cuesta come punto di partenza per il futuro del Parma. La conferma di Carlos Cuesta rappresenta molto più di una semplice scelta tecnica per il Parma. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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