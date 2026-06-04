Parma e Cuesta avanti insieme | l’allenatore spagnolo resta sulla panchina dei ducali Cosa c’è dietro la sua conferma
L’allenatore spagnolo rimane alla guida del Parma anche per la prossima stagione. La società ha deciso di confermarlo, confermando la sua permanenza sulla panchina. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare motivazioni specifiche. Cuesta continuerà a lavorare con la squadra, che si appresta a preparare il prossimo campionato.
Parma e Cuesta proseguono insieme: l’allenatore spagnolo rimane sulla panchina dei ducali anche nella prossima stagione.. Il Parma non riguarda unicamente i giocatori da schierare sul terreno di gioco, ma riparte dalla fondamentale e imprescindibile certezza della propria guida tecnica. Ora non ci sono più dubbi: il futuro di Carlos Cuesta sarà ancora sulla panchina della formazione crociata. Dopo giorni di riflessioni, analisi e attente valutazioni da ambo le parti, la dirigenza emiliana ha deciso di puntare con forza sulla continuità, blindando il proprio manager per dare linfa e stabilità al progetto tecnico in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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