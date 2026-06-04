L’allenatore spagnolo rimane alla guida del Parma anche per la prossima stagione. La società ha deciso di confermarlo, confermando la sua permanenza sulla panchina. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare motivazioni specifiche. Cuesta continuerà a lavorare con la squadra, che si appresta a preparare il prossimo campionato.

Parma e Cuesta proseguono insieme: l’allenatore spagnolo rimane sulla panchina dei ducali anche nella prossima stagione.. Il Parma non riguarda unicamente i giocatori da schierare sul terreno di gioco, ma riparte dalla fondamentale e imprescindibile certezza della propria guida tecnica. Ora non ci sono più dubbi: il futuro di Carlos Cuesta sarà ancora sulla panchina della formazione crociata. Dopo giorni di riflessioni, analisi e attente valutazioni da ambo le parti, la dirigenza emiliana ha deciso di puntare con forza sulla continuità, blindando il proprio manager per dare linfa e stabilità al progetto tecnico in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Parma e Cuesta avanti insieme: l’allenatore spagnolo resta sulla panchina dei ducali. Cosa c’è dietro la sua conferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ufficiale, Parma e Cuesta avanti insieme: il club conferma il tecnicoIl Parma ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l'allenatore Carlos Cuesta.

Incontro positivo: il Parma e Cuesta avanti insieme! Fiducia totale nel tecnicoIl Parma e il tecnico spagnolo continuano insieme, con la dirigenza che conferma piena fiducia nel loro allenatore.

Temi più discussi: Serie A: vertice a Collecchio, Parma e Cuesta avanti insieme; Parma: Cuesta resta. Incontro positivo, si va avanti insieme; Parma, si va avanti con Cuesta: come è andato l'incontro in società; Slitta in avanti il faccia a faccia tra Cherubini e Cuesta: sabato sarà la volta buona?.

Cuesta e il @1913parmacalcio avanti insieme: è ufficiale x.com

Parma e Cuesta avanti insieme: l’allenatore spagnolo resta sulla panchina dei ducali. Cosa c’è dietro la sua confermaParma e Cuesta proseguono insieme: l'allenatore spagnolo rimane sulla panchina dei ducali anche nella prossima stagione. Il Parma non riguarda unicamente i gioc ... calcionews24.com

Cuesta rimane al Parma, ora è ufficiale: l'annuncioDopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Carlos Cuesta sarà l'allenatore del Parma anche nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo rimarrà dunque sulla panchina dei gialloblù dopo ... corrieredellosport.it