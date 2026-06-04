Parma e Cuesta avanti insieme | l’allenatore spagnolo resta sulla panchina dei ducali Cosa c’è dietro la sua conferma

Da calcionews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore spagnolo rimane alla guida del Parma anche per la prossima stagione. La società ha deciso di confermarlo, confermando la sua permanenza sulla panchina. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare motivazioni specifiche. Cuesta continuerà a lavorare con la squadra, che si appresta a preparare il prossimo campionato.

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Parma e Cuesta proseguono insieme: l’allenatore spagnolo rimane sulla panchina dei ducali anche nella prossima stagione.. Il Parma non riguarda unicamente i giocatori da schierare sul terreno di gioco, ma riparte dalla fondamentale e imprescindibile certezza della propria guida tecnica. Ora non ci sono più dubbi: il futuro di Carlos Cuesta sarà ancora sulla panchina della formazione crociata. Dopo giorni di riflessioni, analisi e attente valutazioni da ambo le parti, la dirigenza emiliana ha deciso di puntare con forza sulla continuità, blindando il proprio manager per dare linfa e stabilità al progetto tecnico in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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