Parma il paradosso Cuesta | salvezza in tasca ma la panchina trema Spuntano due nomi nuovi

A Parma, l’allenatore spagnolo ha raggiunto la salvezza con quattro partite di anticipo, ma il suo stile di gioco, molto difensivo, mette in discussione la posizione sulla panchina. Nonostante i risultati positivi, la dirigenza ha deciso di valutare due nuovi nomi per la panchina, lasciando aperta la possibilità di cambiamenti. La squadra ha ottenuto l’obiettivo di mantenere la categoria, ma le scelte tattiche e le decisioni future rimangono al centro di attenzione.

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