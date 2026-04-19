Prodi detta la linea a Schlein e Conte nel centrosinistra è già caos primarie

Nel centrosinistra il dibattito sulle primarie si fa più acceso, con figure di spicco che esprimono opinioni diverse. Un leader ha dichiarato che le primarie non fanno parte della tradizione del campo e che potrebbero essere utili solo se accompagnate da un accordo sul programma. Questa posizione si inserisce in un quadro di tensioni e divergenze tra i principali esponenti politici, creando una situazione di confusione sulla modalità di scelta del candidato.

Il Conte romanzato. Le omissioni, l'ambiguità e quell'Opa sul Pd per incorporarlo "Le primarie non sono nella nostra tradizione. Mi sono convinto che possano essere il modo più efficace per trovare l'interprete migliore, ma solo dopo aver condiviso il programma". È il pensiero del presidente del M5S, Giuseppe Conte, che da Roma nel weekend ha avviato il percorso di 'Nova - Parola all'Italia' per "costruire insieme le risposte di cui il Paese ha bisogno". Secondo l'ex premier, "il vincitore delle primarie sarà colui che dovrà attuare il programma. Un percorso che va costruito con intelligenza, per compattare lo schieramento progressista anziché dividerlo".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prodi detta la linea a Schlein e Conte, nel centrosinistra è già caos primarie Notizie correlate Schlein già sulla graticola per le primarie: Prodi la silura, Conte la ignora. Ma lei resta “testardamente unitaria”Ultime battute della campagna referendaria, ma lo spirito unitario suscitato dal No nel centrosinistra già si è incrinato. Sondaggi, Conte in vantaggio su Schlein nelle possibili primarie del centrosinistraSe si votasse oggi per le primarie del campo progressista, sarebbe Giuseppe Conte a partire in vantaggio.