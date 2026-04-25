Allegri | Parlare ora di mercato non serve a niente La società ha lavorato bene e la rosa è competitiva

Alla vigilia della partita tra Milan e Juventus, l'allenatore della Juventus ha dichiarato che discutere di mercato in questo momento non è utile. Ha aggiunto che la società ha svolto un buon lavoro e che la rosa è competitiva. Queste affermazioni sono state fatte durante la conferenza stampa prima dell'incontro tra le due squadre.

"Per una società italiana è fondamentale essere in Champions League, sotto tanti aspetti. Noi dobbiamo fare il massimo, poi vedremo se arriveremo secondi, terzi o quarti. Speriamo non quinti. Finché la matematica non ci dà certezze, bisogna rimanere coi piedi per terra. Ora abbiamo cinque partite, servono 7 punti. Due vittorie e un pareggio. Domani abbiamo la Juventus e dobbiamo fare un altro passettino". Parla così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima della partita contro la Juventus. Cosa manca al Milan per vincere lo Scudetto l'anno prossimo? L'allenatore del Milan non si espone per quanto riguarda il mercato, anzi: "Parlare ora di mercato non serve a niente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri: “Parlare ora di mercato non serve a niente. La società ha lavorato bene e la rosa è competitiva” Notizie correlate Leggi anche: Ferrari, l’alba rossa di Hamilton: "La squadra ha lavorato bene" Milan, Pellegatti: “A gennaio la società ha dimostrato di non avere la giusta ambizione. Allegri e Leao …”Crollo in casa del Milan di Massimiliano Allegri contro l'Udinese (0-3) e definitivo addio a qualsiasi sogno di gloria - leggasi Scudetto - ma,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Allegri, futuro ancora al Milan: Il Dna parla chiaro, non sono uno che cambia spesso; Allegri: Fischi per Leão costruttivi. Ora si pensa alla Champions, poi al futuro Serie A Enilive; Allegri e il futuro in Nazionale: Parla la mia storia. Poi risponde a Chivu: Alla Juve non l'ho mai detto; Allegri e le parole sul suo futuro: Non mi piace cambiare spesso. Leao? I fischi gli sono serviti. Milan, Allegri: Non commento Conte. Sedersi ora a tavola a parlare di mercato...Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, sfida valida per la 34esima giornata. tuttomercatoweb.com Milan, Allegri: Parlare ora di mercato non serve a niente. Conta solo l'obiettivo ChampionsParlare ora di mercato non serve a niente. In questi momenti sei preso dall'obiettivo che hai davanti. Domani non potremo raggiungerlo matematicamente,. tuttomercatoweb.com Allegri e Spalletti vincono più di tutti in Serie A: i numeri oltre i pregiudizi - facebook.com facebook Milan-Juventus, la conferenza stampa di Allegri LIVE alle 12 #SkySport #SkySerieA x.com