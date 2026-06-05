parigi spezza il sogno di arnaldi cobolli resta in corsa per il titolo

Notizia in breve

A pochi minuti dall'inizio del match, previsto per le 19, Parigi ha sconfitto Arnaldi, eliminandolo dal torneo. Cobolli, invece, ha superato il turno e resta in corsa per il titolo. La partita è stata interrotta all'ultimo momento, senza ulteriori dettagli sul motivo. La vittoria di Parigi mette fine alla corsa di Arnaldi, mentre Cobolli prosegue nella competizione.