Parigi spezza il sogno di Arnaldi Cobolli resta in corsa per il titolo

Da cms.ilmanifesto.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A pochi minuti dall'inizio del match, previsto per le 19, Parigi ha sconfitto Arnaldi, eliminandolo dal torneo. Cobolli, invece, ha superato il turno e resta in corsa per il titolo. La partita è stata interrotta all'ultimo momento, senza ulteriori dettagli sul motivo. La vittoria di Parigi mette fine alla corsa di Arnaldi, mentre Cobolli prosegue nella competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il colpo di scena arriva una manciata di minuti prima dell’incontro, previsto per le 19. Matteo Arnaldi, nel giorno più importante della sua carriera sportiva, è costretto a ritirarsi per. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.

parigi spezza il sogno di arnaldi cobolli resta in corsa per il titolo
© Cms.ilmanifesto.it - Parigi spezza il sogno di Arnaldi, Cobolli resta in corsa per il titolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il dramma di Berrettini a Parigi Arnaldi in semifinale con CobolliMatteo Berrettini ha lasciato il torneo di Parigi in lacrime, segnando la fine della sua partecipazione al Roland Garros.

Wout Van Aert spezza il sogno di Tadej Pogacar e vince la Parigi-Roubaix con uno sprint monumentale!Nella classica di ciclismo Parigi-Roubaix, Wout Van Aert ha ottenuto la vittoria dopo uno sprint finale.

Argomenti più discussi: Crollo Sinner: Parigi diventa un incubo, l'azzurro è fuori dal Roland Garros; Finale Champions / PSG-Arsenal 5-4 d.c.r, il tabellino; Roland Garros un sogno chiamato ottavi per l’ucraina Oliynykova | domani sfida alla russa Shnaider che sostiene Putin.

parigi spezza il sognoIl sogno di Berrettini si spezza ancora: cosa è successo a ParigiIl Roland Garros perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Matteo Berrettini è stato ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web