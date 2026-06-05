Parigi spezza il sogno di Arnaldi Cobolli resta in corsa per il titolo
A pochi minuti dall'inizio del match, previsto per le 19, Parigi ha sconfitto Arnaldi, eliminandolo dal torneo. Cobolli, invece, ha superato il turno e resta in corsa per il titolo. La partita è stata interrotta all'ultimo momento, senza ulteriori dettagli sul motivo. La vittoria di Parigi mette fine alla corsa di Arnaldi, mentre Cobolli prosegue nella competizione.
Il colpo di scena arriva una manciata di minuti prima dell’incontro, previsto per le 19. Matteo Arnaldi, nel giorno più importante della sua carriera sportiva, è costretto a ritirarsi per. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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