il dramma di berrettini a parigi arnaldi in semifinale con cobolli

Matteo Berrettini ha lasciato il torneo di Parigi in lacrime, segnando la fine della sua partecipazione al Roland Garros. Nel frattempo, Arnaldi ha raggiunto la semifinale, qualificandosi dopo aver battuto Cobolli. La partita ha visto la partecipazione di diversi tennisti italiani, ma il risultato più evidente è stato l’eliminazione di Berrettini. La competizione si è conclusa con una vittoria di Arnaldi, che ha proseguito il cammino nel torneo.

Poteva essere ed è stata una festa azzurra. Ma vedere Matteo Berrettini uscire in lacrime dal Roland Garros mette un po’ tristezza. L’ennesimo infortunio di una carriera nella quale ha dovuto spesso fare i conti con il suo fisico non ha dato la possibilità al finalista di Wimbledon 2021 di giocarsi alla pari le chances contro l’amico Matteo Arnaldi. Un problema muscolare alla gamba sinistra sul 7-5, 5-2 per il ligure ha costretto Berrettini al ritiro dopo l’intervento del medico che non è riuscito a risolvere i suoi problemi. In semifinale ci va quindi Matteo Arnaldi e avrà di fronte un altro italiano, Flavio Cobolli che nel pomeriggio aveva battuto il canadese Auger Aliassime. 🔗 Leggi su Panorama.it

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L'Italia fa la storia al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale

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Arnaldi in semifinale con Cobolli a Parigi, Berrettini costretto al ritiroMatteo Arnaldi si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2026 dopo che Matteo Berrettini si è ritirato nel corso del match.

Roland Garros, dramma Berrettini: si ritira in lacrime. Semifinale fra Cobolli e ArnaldiMatteo Berrettini si è ritirato in lacrime durante i quarti di finale di Roland Garros a causa di un infortunio.

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Non era questo il finale che speravamo. Matteo Berrettini è costretto al ritiro nei quarti di finale di Parigi sul punteggio di 7-5, 5-2 in favore di Matteo Arnaldi. #RolandGarros x.com

Volandri ha dichiarato che se Sinner dice di sì (un GRANDE SE) per quello che ha visto finora (la situazione può ancora cambiare) la squadra italiana sarebbe composta da: Sinner, Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi/Darderi. Può questa squadra vincere la Co reddit

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