Wout Van Aert spezza il sogno di Tadej Pogacar e vince la Parigi-Roubaix con uno sprint monumentale!

Nella classica di ciclismo Parigi-Roubaix, Wout Van Aert ha ottenuto la vittoria dopo uno sprint finale. La gara, che vedeva tra i favoriti Tadej Pogacar, si è conclusa con il danese che ha preceduto gli altri concorrenti sul traguardo. Pogacar, che aveva iniziato come uno dei protagonisti della corsa, si è visto superare negli ultimi chilometri. La gara si è svolta su un percorso di circa 250 chilometri, con numerose pietre e tratti sterrati.

Doveva essere la giornata di Tadej Pogacar, è stata quella di Wout van Aert. In una Parigi-Roubaix davvero spettacolare e ricca di emozioni, tra cadute, forature, rimonte e colpi di scena, il belga si è regalato il successo più bello della carriera andandosi a prendere l’Inferno del Nord e spegnendo il sogno dello sloveno, a caccia di un clamoroso cinque su cinque nello stesso anno nelle Classiche Monumento. Il campione del mondo ci ha provato in tutti i modi ma si è dovuto arrendere al fenomeno della Visma Lease a Bike che si è tolto diversi sassolini dalle scarpe. Media nelle prime due ore vicina ai 54 kmh, visto anche il vento a favore, praticamente impossibile creare una fuga.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wout Van Aert spezza il sogno di Tadej Pogacar e vince la Parigi-Roubaix con uno sprint monumentale! Van Aert trionfa alla Parigi-Roubaix: battuto Pogacar in una volata epicaIl belga conquista la 123ª edizione della classica monumento dopo una gara ricca di colpi di scena. LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa.