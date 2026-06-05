Due giocatrici si sfidano in finale a Parigi: una è considerata la favorita, l’altra la sorpresa dello Slam. La partita deciderà chi diventerà la nuova regina del torneo. La finale si svolge sul campo principale del Roland Garros, con le due atlete pronte a contendersi il titolo in una sfida che potrebbe entrare nella storia. La competizione mette in discussione il risultato tra la giocatrice con più esperienza e quella che ha sorpreso durante tutta la manifestazione.

La predestinata contro la cenerentola dello Slam d’Oltralpe: Andreeva e Chwalinska si giocano il titolo e la storia al Roland Garros. Una finale fresca, appassionante, che definirla inaspettata sarebbe estremamente riduttivo. Sul palcoscenico del Philippe Chatrier si sfideranno la russa Mirra Andreeva, baby prodigio del circuito, e la polacca Maja Chwalinska, Cenerentola di questa edizione. Con il crollo precoce e a sorpresa di tutte le big e le favorite del tabellone, le due giovani atlete hanno saputo farsi largo e imporsi su tutte le avversarie incrociate lungo i rispettivi cammini, trasformando il torneo parigino nella terra delle grandi opportunità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Parigi cerca una nuova regina: Chwalinska-Andreeva per la storia

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WITEK ROZBITA, GDZIE TKWI PROBLEM CHWALISKA SZALEJE W ROLAND GARROS! SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ

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Anche nel femminile avremo una nuova campionessa Slam: Chwalinska, Shnaider, Andreeva, Kostyuk. Del resto a Parigi di RIVOLUZIONI se ne intendono... @rolandgarros x.com

Finale Femminile del Roland Garros: Maja Chwalinska vs Mirra Andreeva reddit

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