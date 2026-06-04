Roland Garros Chwalinska contro Andreeva nella finale femminile
La finale del singolare femminile di Roland Garros si svolgerà sabato 6 giugno a Parigi. La partita sarà tra la polacca Maja Chwalinska e la russa Mirra Andreeva.
(Adnkronos) – La polacca Maja Chwalinska contro la russa Mirra Andreeva nella finale del singolare femminile del Roland Garros, in programma sabato 6 giugno a Parigi. Chwalinska, 24 anni e numero 114 del mondo, diventa la prima giocatrice proveniente dalle qualificazioni a raggiungere la finale dello Slam francese. In semifinale, supera la russa Diana Shnaider,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Maja Chwalinska w finale Rolanda Garrosa!!!
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