parigi arnaldi si ritira per un virus cobolli in finale con zverev

Matteo Arnaldi si è ritirato dalla semifinale a Parigi a causa di un'influenza che lo ha colpito nel giorno del suo match più importante. Il tennista ligure non ha potuto affrontare Flavio Cobolli, suo compagno di coppa Davis, lasciando il posto a Cobolli stesso. La finale del torneo vedrà invece Zverev contro Cobolli, dopo che anche Sinner e Berrettini avevano rinunciato a causa di problemi fisici.

Prima Sinner, poi Berrettini e adesso addirittura prima di giocare anche Matteo Arnaldi. I l tennista ligure ha dovuto rinunciare a giocare la semifinale con il compagno di coppa Davis Flavio Cobolli, per un influenza che lo ha colpito nel giorno del match più importante della sua carriera. Un vero colpo di sfortuna per il ligure che a Parigi aveva giocato match epici come quello contro Tiafoe vinto dopo cinque ore e mezza di partita. Il primo colpo di scena aveva visto protagonista Jannik Sinner che quando stava dominando il match contro Cerundolo ed era a soli due punti dalla vittoria ha accusato un malore, ha vomitato in campo, ha ripreso a giocare dopo l’intervento del medico ma alla fine ha perso al quinto set senza riuscire più a controbattere l’avversario dal punto di vista fisico. 🔗 Leggi su Panorama.it

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ROLAND GARROS: si ritira ARNALDI, la finale sarà Zverev – Cobolli

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Ricorda: Nel 2024, Arnaldi era passato dall'essere fuori dalla top 100 a trovarsi nella top 30, aveva battuto Ruud sulla terra battuta, aveva raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros e agli US Open, aveva raggiunto i quarti di finale a Madrid, le semifinali a M reddit