Allagamenti a Baia Verde il Comune chiama il consorzio M5S | Richiesta tardiva

Negli ultimi giorni, la zona di Baia Verde a Gallipoli ha subito allagamenti che hanno causato disagi. Il Comune ha deciso di coinvolgere il consorzio responsabile della gestione delle acque, ma il Movimento 5 Stelle ha criticato la tempistica dell’intervento, definendola tardiva. La causa principale degli allagamenti è stata attribuita alla mancata manutenzione del canale dei Samari, un problema già segnalato dai residenti da tempo.

Il maltempo della scorsa settimana ha riproposto le problematiche di tenuta idraulica nella marina e l’isolamento di piazza Aceri. Bonifica e mancata pulizia dei canali ancora sotto accusa. Chieste misure preventive e di monitoraggio per evitare nuove emergenze Alla luce di tutto questo la nota del Comune non rappresenta una risposta, ma la conferma di un ritardo” interviene Luigi Alessandrelli, rappresentante del Movimento 5 Stelle Serre Salentine, “limitarsi oggi a chiedere informazioni al consorzio significa arrivare dopo che i cittadini hanno già pagato il prezzo dell’inefficienza amministrativa. Perché non si è intervenuti prima, nonostante le segnalazioni? Perché non esiste un piano di manutenzione ordinaria efficace? E chi si assume la responsabilità politica di quanto accaduto?”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Allagamenti al PalaRossini. No manutenzioni e riscaldamento. Il Comune diffida il ConsorzioScarichi otturati e tubature ammalorate da decenni di mancate manutenzioni o pericoloso atto vandalico? Non sono ancora state chiarite le cause...

Sola (M5S) sugli allagamenti nei canili: "Volontari decisivi, ma il paradosso di via Raiale è la prova degli errori del Comune"Il consigliere comunale elogia volontari e cittadini che in queste ore hanno accolto gli animali che rischiavano di annegare per gli annegamenti.