Sampdoria la salvezza è ' umana' | il cuore di Lombardo batte l' algoritmo di Tey Le pagelle della stagione

La stagione 20252026 della Sampdoria si è conclusa con la squadra che ha conquistato la salvezza in anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie B. Dopo un inizio difficile, caratterizzato da cambi di allenatore e una serie di risultati negativi nel girone d'andata, la squadra ha attraversato un periodo di rinnovamento invernale. La gestione di Lombardo in panchina ha portato a un miglioramento delle prestazioni e a un finale di campionato in crescita.

Le pagelle della stagione 20252026 della Sampdoria: tre allenatori (o quattro?), un girone d'andata disastroso e una salvezza ottenuta con una giornata di anticipo in Serie B dopo la rivoluzione invernale e grazie al finale in crescendo con Lombardo in panchina. Troppo poco. Società, tecnici.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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