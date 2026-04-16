La visita del Papa nella regione è stata annunciata e il programma ufficiale prevede incontri ufficiali e momenti di preghiera. La coppia reale ha organizzato un ricevimento ufficiale per accogliere il Pontefice, che si svolgerà nel palazzo reale. Sono previsti interventi pubblici e visite a luoghi di interesse religioso e culturale. La delegazione reale si sta preparando per la partecipazione agli eventi programmati durante la visita.

La Regina Letizia di Spagna, insieme a Re Felipe, si prepara a indossare i panni della perfetta padrona di casa, pronta a incantare ancora una volta con il suo stile impeccabile e la sua innata classe. L’evento è uno dei più importanti dell’anno per il Regno: la visita di Papa Leone XIV, in programma dal 6 al 12 giugno. L’accoglienza alla Zarzuela. Il Pontefice atterrerà all’aeroporto di Madrid-Barajas il 6 giugno e sono diverse le tappe di questo viaggio istituzionale, ma il momento più atteso e intimo avverrà tra le mura del Palazzo della Zarzuela. Qui Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna accoglieranno Papa Leone per un incontro privato con la famiglia al completo, incluse la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia e Felipe di Spagna accolgono Papa Leone: il programma della visita

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