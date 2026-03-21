Re Felipe e la regina Letizia di Spagna hanno partecipato alla prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV, durante la quale hanno consegnato un dono al pontefice. L'oggetto, scelto per rappresentare la manifattura laniera spagnola, è stato mostrato nelle foto pubblicate. L'incontro si è svolto in un contesto formale, senza ulteriori dettagli sui contenuti della visita.

Il Re e la Regina, accompagnati dal Ministro della Presidenza, della Giustizia e dei Rapporti con i Tribunali, Félix Bolaños, e dall'Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, Isabel Celáa, sono stati ricevuti alle 10.30 dal reggente della Prefettura della Casa Pontificia, Leonardo Sapienza, davanti a un picchetto di guardie svizzere. Dopo aver salutato i gentiluomini del Papa, Don Felipe e Doña Letizia si sono diretti verso la Sala del Tronetto, dove hanno incontrato il Santo Padre. Una volta entrati nella biblioteca privata, hanno avuto modo di parlare con Leone XIV dell'inizio del suo pontificato e della sua prossima visita in Spagna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Re Felipe e la regina Letizia di Spagna, la prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV: le foto e il racconto

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