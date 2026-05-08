Le Nike di Papa Leone XIV diventano virali | il modello costa appena 20 dollari

Durante il primo anno di pontificato di Papa Leone XIV, un trailer di un documentario vaticano ha attirato l’attenzione online. Nel video si vede il papa indossare un paio di scarpe Nike, visibili sotto il suo abito. La scoperta ha generato molte discussioni sui social, dove è diventato virale il fatto che il modello delle scarpe costi circa 20 dollari. La presenza di queste scarpe ha sorpreso molti spettatori.

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Il primo anno di pontificato di Papa Leone XIV non poteva essere celebrato in modo più virale: il trailer del nuovo documentario vaticano Leone a Roma ha incuriosito il web, mostrando un dettaglio che nessuno si aspettava; Prevost con ai piedi un paio di Nike che fanno capolino sotto l’abito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Complex Sneakers (@complexsneakers) Il filmato, rilasciato proprio per commemorare il primo anniversario dell’elezione del primo Papa americano della storia, contiene un breve frammento in cui Papa Leone XIV (nato Robert Prevost) cammina infatti indossando un paio di Nike bianche con l’iconico “Swoosh” nero.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Le Nike di Papa Leone XIV diventano virali: il modello costa appena 20 dollari Notizie correlate Se il diavolo veste Prada, il Papa veste Nike: le sneaker di Leone XIV nel documentario diventano virali e fanno impazzire il webC’è un’immagine che negli ultimi giorni ha fatto il giro del web e che, a prima vista, sembra quasi un errore di montaggio o un’immagine prodotta... Papa Leone XIV con le sneakers vintage: sono delle rare scarpe Nike da 30 euroPapa Leone XIV nel trailer del suo nuovo documentario è apparso in una insolita versione casual: nonostante indossi le vesti religiose, ai piedi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Papa Leone XIV indossa le Nike, sotto la veste sacra spuntano le sneakers: la foto virale; Le nuove sneaker uomo di maggio 2026 celebrano la passione per il running e l'arrivo dell'estate; Francesca Bodie, ex top manager di Oak View Group, entra nel capitale del Venezia FC assieme al padre Tim Leiweke e ne diventa il primo presidente donna; AJ Dybantsa firma un contratto Nike da pro: guarda il suo nuovo logo. Se il diavolo veste Prada, il Papa veste Nike: le sneaker di Leone XIV diventano viraliPapa Leone XIV ripreso con sneaker Nike bianche nel documentario Vatican News: il dettaglio che ha fatto il giro del web. ilfattoquotidiano.it Papa Leone XIV con le sneakers vintage: sono delle rare scarpe Nike da 30 euroPapa Leone XIV nel trailer del suo nuovo documentario è apparso in una insolita versione casual: nonostante indossi le vesti religiose, ai piedi sfoggia ... fanpage.it